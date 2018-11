O Metropolitano de Lisboa transportou mais de 4,6 milhões de pessoas durante a Web Summit, entre os dias 5 e 8 de novembro.

"O Metropolitano de Lisboa, no âmbito da parceria com a organização do evento Web Summit 2018, reforçou a sua oferta em toda a rede do metro, nos dias do evento, tendo transportado um total de 4.603.000 passageiros", informou a empresa, esta terça-feira, em comunicado.

De acordo com o Metropolitano, este ano houve "um aumento da procura em relação ao ano passado" e o número de passageiros transportados representa "um acréscimo de 3,61% face ao movimento do Web Summit 2017, em que se registaram um total de 4.442.000 passageiros transportados".

A estação do Oriente, a mais próxima de onde decorreu a cimeira tecnológica, registou "um movimento de 279.988 passageiros", representando "um acréscimo de 0,43% relativamente ao ano de 2017 e de 48% em relação a uma semana normal".

Durante os dias em que a capital portuguesa recebeu a Web Summit, a empresa lançou uma novidade. Os participantes do evento puderam adquirir online o ‘Voucher Viva’, através de uma plataforma que podia ser “acedida em qualquer parte do mundo.

"Esta nova modalidade foi testada no Web Summit, sendo intenção do Metropolitano de Lisboa generalizá-la futuramente a todos os clientes", acrescentou.

Este ano estiveram presentes na Web Summit 69.304 participantes de 159 países.