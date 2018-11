Várias empresas privadas de transportes ameaçam deixar de vender, já no mês de dezembro, os passes com desconto para estudantes do ensino básico, secundário e superior, caso o Estado não pague rapidamente aquilo que deve.

Segundo avança a rádio TSF, esta é uma ameaça de empresas como por exemplo a Rodoviária de Lisboa, a Vimeca, TST, Barraqueiro, Scotturb, EVA, Rodoviária do Alentejo, Mafrense, Resende e a Gondomarense.

O presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), Cabaço Martins, adiantou à rádio que esta é uma situação nunca antes vista, sendo que o Governo não paga o que deve desde o início do ano, aquilo que se comprometeu a pagar pelos passes ‘4-18’ e ‘sub23’. De acordo com o representante, esta é uma dividida que já vai nos 13 milhões de euros.

Cabaço Martins explicou que esta dívida está prevista no Orçamento de Estado, sendo que falta “apenas” a resolução do Conselho de Ministros para autorizar o Ministério das Finanças a liquidar este valor: "É simplesmente uma autorização, uma questão burocrática, para pagar aos operadores de transporte privados, pois a verba já está cabimentada no Orçamento", explica o diretor da ANTROP.