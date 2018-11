Um septuagenário ficou ferido com uma motoenxada, ao princípio da manhã desta terça-feira, nos arredores da cidade de Braga.

O homem encontra-se em estado muito grave, segundo apurou o SOL junto de fontes clínicas.

António de Freitas Vilaça, de 78 anos, residente na Rua do Gaião, 74, em Aveleda, Braga, foi assistido pelos Bombeiros Sapadores de Braga e pelo INEM, tendo sofrido ferimentos muito graves em ambas as pernas, com fraturas expostas.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos um total de 17 operacionais, apoiados por sete viaturas.