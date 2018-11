Pelo menos 44 pessoas morreram na sequência dos incêndios florestais que estão a assolar o Estado norte-americano da Califórnia.

As autoridades descobriram mais 13 cadáveres perto da pequena cidade, no norte do Estado, Paradise, a mais fustigada pelo fogo florestal mais mortífero da história dos EUA, no qual 42 pessoas já morreram e mais de sete mil edifícios foram destruídos.

As duas restantes vítimas mortais, do balanço total de 44, foram encontradas em Malibu, no sul da Califórnia, onde as chamas já consumiram perto de 370 mil metros quadrados, sendo que pelo menos 57 mil edifícios continuam em risco, segundo o Independent.

As autoridades adiantam que o balanço das mortes pode ainda agravar-se, pois centenas de pessoas continuam desaparecidas.