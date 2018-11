Para medirmos a atenção de uma audiência, temos de ver qual a palavra que mais vezes se repete ou se escreve.

Na comunicação social, também. A palavra mais usada atualmente no setor imobiliário é arrendamento. É assim em Portugal, em Espanha e em muitos outros países da UE.

Desde o século passado, fruto do congelamento das rendas, o tema é fundamental. Hoje regista-se uma grande pressão da procura em alta, em cidades como Lisboa e Porto. Mas ela ocorre também em Madrid, Barcelona, Paris, Londres e outras grandes metrópoles. Não estamos, portanto, perante uma especificidade do nosso país.

Em Portugal, estamos há um ano e oito meses a subir, na procura e nos preços, num processo que inclui os destinos turísticos.

Na década passada, os jovens viviam tendencialmente em casas compradas. A situação alterou-se e, agora, a tendência está mais para o arrendamento. É igual com os carros ou outros bens móveis. No entanto, há dados que permitem verificar que 48% dos jovens têm a intenção de comprar casa. Dizem mesmo que é preferível pagar uma casa com hipoteca do que arrendar aos altíssimos preços atuais.

A cultura de propriedade em Portugal não mudou.

No entanto, mesmo com taxas de juro reduzidas, há fortes barreiras à compra de casa neste segmento – em primeiro lugar, o sinal e o princípio de pagamento. Desde o passado mês de julho são aplicadas medidas e recomendações do Banco de Portugal que restringem e limitam a concessão de crédito e calibram o perfil de risco.

Neste cenário, a pergunta é: porque existem tantas casas vazias nas zonas de Lisboa e Porto? De facto, há casas vazias em zonas menos procuradas. Mas qual é, afinal, o stock de casas vazias? Não temos dados credíveis atualizados que permitam dar resposta à interrogação.

Com o OE 2019 em aprovação final, verificamos que 50% das famílias portuguesas não pagam nenhum IRS. No entanto, não é justo nem deveria ser possível deixar de fora do sonho de ter uma habitação condigna este grupo de portugueses iguais a todos nós.

Portugal tem o segundo maior défice da zona euro e a terceira maior dívida da UE.

Chamo a atenção para que não são os (já poucos) bancos portugueses os principais dinamizadores do mercado imobiliário. E também não sei se a UE/ Banco de Portugal estão a monitorizar os capitais com origem fora do espaço europeu.

A incerteza política e económica que vivemos pode ter forte influência no setor imobiliário. A situação na Itália, o Brexit, as relações comerciais EUA-China e o impacto da demografia tornam a Europa mais difícil do que outros locais.

Voltemos ao início deste texto. Com tanta procura por arrendar, porque não existe oferta?

Seguramente, a resposta está nos bancos. Ao não financiarem construção nova de milhares de fogos já aprovados em planos de Lisboa e Porto, dificultam a oferta de imóveis para arrendamento.

Ou seja, continuam donos disto tudo.

Gestor