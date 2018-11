Segundo uma nota da direção nacional do STAL, a concentração terá início a partir das 14h30 na Praça do Comércio, em Lisboa, e visa protestar "contra os recentes decretos-lei que regulam o Estatuto dos Bombeiros Profissionais da Administração Local e o respetivo regime de aposentação e reforma".

O protesto é convocado pelo STAL e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), uma vez que consideram que estes "se viram excluídos do processo negocial, não tendo obtido do Governo qualquer resposta aos pedidos de audiência".

"É inaceitável que o Governo tenha optado por excluir, de forma grosseira, o STAL e o STML, que representam a maioria dos bombeiros profissionais e que, logo no início da legislatura, apresentaram ao Governo uma proposta sobre o estatuto dos bombeiros", pode ler-se no documento, citado pela agência Lusa.

"A atual proposta do Governo constitui um retrocesso grave em relação à legislação em vigor no setor e demonstra ao mesmo tempo a incapacidade ou falta de vontade política do executivo para refletir os legítimos anseios dos profissionais do setor e as propostas sindicais", indica o STAL.