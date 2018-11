Coreia do Norte tem 16 bases secretas para mísseis balísticos, revelaram, recentemente imagens de satélite. A confirmar-se a existência destas bases, é posta em causa a cimeira que reuniu o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no qual se acordou pôr fim ao programa nuclear de Pyongyang. As bases secretas agora reveladas contrariam não só a promessa da Coreia do Norte, mas também as alegações do presidente norte-americano que defendeu, na passada quarta feira, que “os mísseis pararam”.

Os locais foram identificadas, esta segunda-feira, pelo grupo Beyond Parallel criado pelo Center for Strategic and International Studies. Este grupo, que se pode traduzir pelo nome Além do Paralelo, numa referência ao paralelo 38 que separa a península da Coreia desde a guerra, dedica-se só a análise do que se passa na península da Coreia.

O líder do grupo, Victor Cha, explica que “o trabalho continua” quanto à identificação das bases militares, uma vez que os norte-coreanos se recusaram a revelar informações quanto ao armamento e à sua distribuição geográfica. “Eles divulgam uma única base de testes e desmantelam algumas outras coisas, e em troca têm um acordo de paz”, diz. Por isso, refere, “estão todos preocupados que Trump aceite um mau acordo” e que declare vitória, “dizendo que conseguiu mais do que qualquer outro presidente americano”, quando “a ameaça continuaria lá".

Um porta-voz do Departamento de Estado referiu, numa declaração por escrito, que “o presidente Trump deixou claro que o presidente Kim deve cumprir os seus compromissos, incluindo a completa desnuclearização e a eliminação do programa de mísseis balísticos”, acrescentando que “um futuro muito mais brilhante vislumbra-se para a Coreia do Norte e o seu povo”.