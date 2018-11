Cristiano Ronaldo é um fã de ténis e, por essa razão, viajou até Londres, onde decorrem as ATP Finals. Acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristianinho, o jogador da Juventus assistiu ao encontro entre Novak Djokovic e John Isner, na O2 Arena.

Mas até quando CR7 não é o protagonista, o capitão das Quinas consegue dar que falar.

Desta vez, o avançado da Velha Senhora fez de... apanha-bolas. E uma coisa é certa: até nesta missão o craque português se empenhou a 100%.

Cristiano Ronaldo with a crazy assist to Georgina at the #ATPFinals in London. 🎾⚽️ pic.twitter.com/IHzFSwinC8