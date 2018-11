Depois da apresentação aos jornalistas no Estádio José Alvalade, tendo inclusive pisado o relvado, Marcel Keizer viajou para Alcochete para ficar a conhecer a Academia onde crescem e jogam os vários escalões de formação do Sporting. A seu lado, o técnico holandês teve o adjunto que com ele chegará aos leões, Roy Hendricksen, e também Beto, antigo capitão e atual "team manager" do clube verde-e-branco.

Keizer, recorde-se, já havia estado este domingo em Alvalade, assistindo ao vivo ao triunfo do Sporting sobre o Chaves (2-1). O primeiro contacto do treinador holandês com o plantel acontecerá esta terça-feira, estando o seu primeiro treino marcado para as 10h30 na Academia, à porta fechada.

O primeiro jogo de Marcel Keizer como treinador do Sporting está agendado para o próximo dia 24, na visita ao Lusitano de Vildemoinhos, para a Taça de Portugal. Até lá, o técnico terá duas semanas para começar a introduzir a sua filosofia na equipa - apesar das várias ausências, motivadas pelos compromissos das seleções. A 29, o Sporting viajará até ao longínquo Azerbaijão, para defrontar o Qarabag, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa; quatro dias depois, o Sporting visitará Vila do Conde, onde enfrenta o Rio Ave, e só a 9 de dezembro o holandês fará finalmente a sua estreia em Alvalade, na receção ao Aves.