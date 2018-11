O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou esta segunda-feira as condolências à família do empresário português que foi encontrado morto no domingo, em Maputo, Moçambique.

Na página da Presidência, pode ler-se que o Presidente da República “falou com a filha de José Paulo Antunes Caetano, a quem apresentou pessoalmente a sua solidariedade”, neste que é um momento de “luto para a família e para a comunidade portuguesa em Maputo”.

Na mesma nota, lê-se que o português tinha 51 anos, e que trabalhava na área da maquinaria de construção civil, tendo sido raptado na passada sexta-feira, “já depois de ter sido pago o resgate pedido pelos criminosos” – tal como tinha anunciado no domingo à Lusa, o secretário de Estado das Comunidades portuguesas, José Luís Carneiro.

“O Presidente da República, preocupado com a gravidade da situação, aguarda a conclusão das investigações em curso”, pode ler-se ainda na mensagem publicada.

Recorde-se que, esta segunda-feira, as autoridades moçambicanas indicaram à Lusa de que há indícios de que o empresário possa ter sido raptado por alguém que era seu conhecido, e acrescentam ainda que, de momento, têm o telemóvel do português a ser investigado, na tentativa de conseguirem chegar ao autor do crime.