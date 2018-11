Santiago Solari tornou-se, esta segunda-feira, treinador efetivo do Real Madrid. O argentino de 42 anos deixa assim o cargo de treinador interino, que assumiu há duas semanas (tempo limite), desde a saída de Julen Lopetegui.

Desde que chegou ao comando técnico dos merengues, Solari somou 4 vitórias no mesmo número de jogos - com o Melilla (Taça do Rei); com o Valladolid (Liga espanhola); com o Plzen (Liga dos Campeões) e Celta de Vigo (Liga espanhola) - registo que naturalmente agradou a direção merengue, presidida por Florenino Pérez.

O desportivo espanhol Marca assegura que o novo contrato do argentino, válido até 2020, deu entrada nas últimas horas nos serviços da federação espanhola de futebol (RFEF).

Solari foi jogador do Real entre 2000 e 2005 e terminou a carreira de futebolista no Peñarol, em 2011. Em 2013 iniciou o percurso como treinador nos sub-17 do Real Madrid. Em 2015 assumiu o comando dos juniores e desde 2016/17 que era treinador da equipa B.