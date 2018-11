O número de clientes de pacotes de comunicações eletrónicas atingiu no primeiro semestre 3,8 milhões, um aumento de 5,2% face ao período homólogo. Um crescimento que se deve à subida nas ofertas com quatro ou mais serviços, revelou ontem a Anacom.

O regulador justifica que “o crescimento verificado deve-se sobretudo às ofertas com quatro ou cinco serviços” - incluindo telefone fixo, banda larga fixa, televisão paga, telemóvel e internet móvel -, área na qual o número de clientes subiu 7,3%, em mais 117 mil subscritores. Estes são, inclusive, os pacotes mais utilizados, representando 45,3% do total de subscritores, de acordo com a Anacom.

Para o acréscimo total contribuiu também a subida nos clientes com três serviços - telefone e internet fixos e televisão paga -, que subiu 6,3%, o equivalente a mais 93 mil subscritores. Estes subscritores equivalem a 41,7% do total.

Já o número de clientes com dois serviços baixou 4,1%, ou menos 21 mil clientes.

Ao todo, as receitas com os serviços de pacote ascenderam, no primeiro semestre deste ano, a 786 milhões de euros, numa receita mensal média de 34,62 euros por subscritor de pacote.

A Meo lidera o mercado (40,5%), seguida pela NOS (37,7%), Vodafone (17,3%) e o grupo Apax, dono da Cabovisão e da Oni (4,5%).