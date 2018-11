Michael C. Hall falou pela abertamente sobre a sua sexualidade numa recente entrevista ao Daily Beast. O ator que ficou conhecido pela sua personagem na série Dexter assume que não é “totalmente heterossexual”.

“Acho que existe um espetro. Estou nele como heterossexual, mas há uma percentagem que diria que não sou totalmente heterossexual”, disse o ator.

Para Hall, a morte do pai foi decisiva no seu relacionamento com outros homens. O pai do ator morreu quando este tinha 11 anos. “Nunca tive uma relação íntima com um homem. Penso que pela ausência do meu pai. Havia definitivamente um desejo dessa intimidade. Não estou a dizer que a relação entre um pai e um filho seja erótica”, explicou.

Apesar de nunca ter tido uma relação íntima com um homem, o ator confessa ter tido “desejo”. “Tive desejo de me envolver emocionalmente com homens além da cerveja, desporto, coisas que eram consideradas ‘gay’”, confessou.