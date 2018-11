O Sporting apresentou, esta segunda-feira, Marcel Keizer como novo treinador do clube. Na apresentação, o presidente do clube leonino – Frederico Varandas – aproveitou para deixar uma breve declaração sobre o seu mandato.

“Estamos a arrumar a casa desde dia 8 de setembro", começou por dizer Frederico Varandas. “Já arrumámos muita coisa mas ainda falta muito por arrumar”, disse garantindo que “em janeiro já estará arrumada”.

Recorde-se que o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho e o presidente da Juve Leo, Mustáfa, foram este domingo detidos no âmbito das investigações sobre as agressões em Alcochete.

No entanto, Frederico Varandas não falou sobre o assunto e explicou que a arrumação está a ser feita ao nível do clube. “Na Academia já começámos, departamento médico, departamento de scouting e agora equipa técnica, equipa profissional. Mais valiosos recursos humanos chegarão até janeiro e estimamos que em janeiro teremos a casa arrumada. Um agradecimento a todas as equipas técnicas que orientaram o Sporting desde a pré-época, com um especial agradecimento ao mister José Peseiro e ao Tiago Fernandes por tudo o que fizeram”, afirmou o presidente leonino.

Varandas disse ainda que “em relação à restante equipa técnica, está a ser pensada e nos próximos dias vai ficar fechada”.

Sobre a vinda de Keizer para Alvalade, Varandas recusou que a escolha tenha sido feita “em função da nacionalidade” ou de um “nome apensa de final de época”. “Um treinador deve ser avaliado em quatro parâmetros: competência, técnica, liderança, gestão do grupo. O Marcel Keiser é o que tem o melhor perfil. É um treinador ambicioso, sem medo de apostar nos jovens jogadores. É um treinador que quer um futebol atrativo e dominador. Em relação à restante equipa técnica, iremos dar mais informações nas próximas semanas", acrescentou.