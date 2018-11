O ex-presidente do BPN, Oliveira Costa, o ex-ministro Arlindo de Carvalho e José Neto foram esta segunda-feira condenados pelo tribunal do Campos de Justiça, em Lisboa, enquanto Ricardo Oliveira foi absolvido.

Oliveira Costa foi condenado por burla qualificada, recebendo uma pena de 12 anos, enquanto Arlindo de Carvalho juntou ao crime burla qualificada o de fraude fiscal, sendo condenado a seis anos de prisão.

A leitura do acórdão tinha sido adiada para amanhã devido à greve, mas acabou por ser feita pelo justipresidente do coletivo de juízes. Dos oito arguidos singulares no processo, sete foram condenados a pena de prisão por burla e fraude fiscal.

O Ministério Público (MP) tinha pedido, nas alegações finais, prisão efetiva para todos os arguidos. Segundo o MP, Arlindo de Carvalho, Oliveira Costa e José Neto utilizaram “terceiros de confiança” para atuarem como “fiduciários” em investimentos pertencentes ao BPN.

Recorde-se que Oliveira Costa já foi condenado a 14 anos de prisão no mesmo caso. No entanto, a decisão ainda não transitou em julgado.