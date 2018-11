"O arranque das obras na 25 de Abril começarão em breve, porventura ainda antes do final deste ano", afirmou esta segunda-feira o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, contudo ainda aguarda o visto do Tribunal de Contas.

Só depois do visto do Tribunal de Contas é que a Ponte 25 de Abril poderá "entrar em fase de obra", explica o ministro.

No final do mês de setembro deste ano, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que as obras na ponte sobre o Tejo tinham sido adjudicadas por um valor de 12,6 milhões de euros às empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas.

"As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte", chegou a referir a IP, sobre as obras a realizar.