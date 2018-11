O cantor canadiano Michael Bublé está de regresso a Portugal, com concerto marcado para setembro.

Michael Bublé virá apresentar o seu novo álbum love, a ser lançado no dia 16 de novembro.

O músico vai atuar no dia 30 de setembro no Altice Arena, em Lisboa, a sala já é bem conhecida do canadiano, foi lá que cantou nos dois espetáculos em Portugal, em 2010 e 2014.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no próximo sábado, 17 de novembro.