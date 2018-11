O antigo presidente do Sporting e o líder da claque Juve Leo foram detidos este domingo e só serão ouvidos na terça-feira, segundo a SIC Notícias.

Bruno de Carvalho e Mustafá passaram a noite nas instalações da GNR de Alcochete e do Montijo, respetivamente, e deveriam ser presentes a um juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro esta segunda-feira, mas o primeiro interrogatório terá sido adiado para amanhã.

O adiamento do interrogatório fica a dever-se à necessidade de tempo das autoridades, segundo a mesma fonte, para "verificar parte do material que foi recolhido" nas buscas realizadas este domingo à casa do ex-presidente do Sporting e à sede da claque.

Assim sendo, Bruno de Carvalho e Mustafá deverão passar mais uma noite nos postos da GNR de Alcochete e do Montijo.

Ambos os detidos estão a ser investigados no âmbito da investigação às agressões de Alcochete, que aconteceram em maio deste ano.

O processo conta com mais de trinta membros da claque leonina indiciados pelos crimes de terrorismo, ofensas à integridade física e sequestro.