Um problema nos eixos de controlo terá sido a razão que levou ao avião da Air Astana a aterrar de emergência em Beja este domingo. A companhia anunciou que a “aeronave apresentava desvios de estabilidade do eixo longitudinal (‘roll-axis’, no original)”.

O avião que tinha descolado de Alverca às 13h21 deste domingo, declarou urgência pouco tempo depois, tendo andado a sobrevoar a região norte de Lisboa e o Alentejo. A aterragem no aeroporto de Beja aconteceu às 15h28, após três tentativas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GIAAF) disse à agência Lusa que “vai controlar as ações” relativas à investigação, garantindo que o fabricante do avião, a Embraer, “será envolvido e consultado de perto”.

A companhia recusou-se a responder sobre de quem era a responsabilidade. “Qualquer comentário a esse respeito seria inapropriado”, disse fonte da companhia à agência Lusa acrescentando que atualmente está “focada em apoiar a investigação formal pelo GPIAAF”.

A aterragem em Beja foi bem-sucedida, garantiu este domingo o comandante da Base Aérea n.º11, numa conferência de imprensa dada este domingo. Dos seis tripulantes, dois foram “encaminhados para o Hospital de Beja porque não se sentiram muito bem” devido a “todo o stress”. Segundo a Lusa, os dois homens, um de 37 anos e outro de 54 já tiveram alta do hospital.