Um homem foi baleado esta madrugada junto a uma discoteca na Amora, Seixal. A vítima de 39 anos foi transportada para o hospital Garcia de Horta, em Almada.

O alerta foi dado às 6h35. Os bombeiros de Cacilhas e o INEM dirigiram-se ao local onde um homem d e39 anos estava ferido com gravidade depois de ter sido baleado no tórax e no braço.

São desconhecidas as circunstâncias do acontecimento. A Polícia Judiciária abriu uma investigação ao caso, avança o Correio da Manhã