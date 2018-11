Segundo novo balanço feito pelas autoridades norte-americanas este domingo, há pelo menos 31 pessoas mortas na sequência do incêndio que atinge o sul e o norte do estado da Califórnia.

Foram encontrados mais seis cadáveres em Paradise, a cidade onde arderam mais de seis mil casas. 29 das 31 vítimas foram encontradas nessa localidade, tendo os outros dois sido descobertos em Malibu.

Segundo o xerife de Butte, Korey Honea, cinco cadáveres foram encontrados dentro de uma casa e a sexta vítima estava dentro de um veículo.

Donald Trump que tinha acusado a autoridades californianas de “absoluta má gestão” dizendo que não havia motivo para “estes massivos, mortais e onerosos” incêndios, já veio mostrar solidariedade para com todos os habitantes do estado. "Os nossos corações estão com aqueles que combatem os fogos (...) e com as famílias" das vítimas, escreveu no Twiiter. “Que Deus os abençoe a todos”, acrescentou.