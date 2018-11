A bancada destinada à claque oficial do Sporting Juventude Leonina no estádio José Alvalade encontra-se praticamente vazia no encontro desta noite entre o Sporting e o Chaves.

Entretanto, continuam a decorrer as buscas na sede da Juventude Leonina, na sequência das detenções de Bruno de Carvalho e Mustafá, no âmbito da investigação ao ataque à Academia.

PGR confirma detenção A detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá foi também confirmada pela Procuradoria-geral da República, indicando que os detidos "serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação". "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete", refere a PGR em resposta à Lusa.