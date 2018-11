As entradas de Conti, Pizzi e Rafa para os lugares de Jardel, Gedson e Salvio, respetivamente, são as três novidades promovidas por Rui Vitória para o onze titular do Benfica que defronta o Tondela, pelas 17h30 deste domingo, no Estádio João Cardoso

Onze do Benfica:

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gabriel; Rafa, Jonas e Cervi.

Onze do Tondela:

Cláudio Ramos; David Bruno, Ícaro, Ricardo Costa e Joãozinho; H. Tavares, B. Monteiro, S. Peña; Murillo, Xavier e Tomané