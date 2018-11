Marcel Keizer, treinador holandês de 49 anos, chegou ao início da tarde deste domingo a Lisboa.

"Estou muito entusiasmado. Vou ver o jogo mais logo e depois falamos, mas estou muito feliz por estar aqui", disse o holandês que vai assumir o comando técnico do Sporting.

O Sporting recebe hoje o Chaves. O encontro em Alvalade tem apito inicial agendado pelas 20 horas.

Os leões são neste momento terceiros classificados na tabela (19 pontos) e em caso de vitória podem assumir o segundo lugar do campeonato, neste momento ocupado pelo Braga (21 pontos), que este sábado perdeu por 1-0, no jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, líder isolado, com 24 pontos.