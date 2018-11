O Bloco de Esquerda arrumou o caso do antigo vereador da câmara de Lisboa, Ricardo Robles, logo pela manhã deste sábado com a coordenadora do partido, Catarina Martins, a lembrar que se aprende e corrige os erros naquela força política, e que não será, por isso, que os bloquistas vão deixar de falar sobre os problemas da habitação. Manuel Grilo, o novo vereador do partido na capital e é a novidade na lista para a Mesa Nacional afeta à moção de Catarina Martins, fez uma intervenção a reclamar as conquistas do Bloco na câmara, desde os manuais escolares gratuitos, a mil novas vagas em creches, além do "regulamento para o alojamento local".

Já Ricardo Robles não esteve presente na XI Convenção Nacional.

O encontro serviu para o Bloco de Esquerda endurecer o discurso contra o PS, sobretudo contra a lógica de uma maioria absoluta dos socialistas. O dirigente José Gusmão usou o seu tempo de intervenção para atacar o PS e sobretudo um dos seus protagonistas, Augusto Santos Silva, a quem atribuiu um legado, o da terceira via: "O legado da terceira via que considera que o PS deve continuar a ser portador é inequívoco".

José Gusmão assegurou também que o Bloco de Esquerda "estará pronto para o que é preciso, para o que é urgente".