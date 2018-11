Bruno de Carvalho voltou ao Facebook para atacar a nova direção do Sporting.

O ex-presidente dos leões comentou a notícia do Correio da Manhã que dava conta do estado em que Frederico Varandas teria deixado o processo da expulsão de sócio de Bruno de Carvalho e não poupou nas críticas. De acordo com o noticiado estão ainda a ser aceites novas testemunhas de defesa e o caso não entrará na próxima assembleia geral de dezembro.

"Hoje acordo e leio 'Varandas recua contra Bruno'. Pensei que tinha chegado o dia do bom senso e do fim da 'golpada' no clube mas... afinal, depois de ler o corpo da noticia, o que descreve é um estratagema para me manter a mim e aos meus restantes companheiros a 'queimar' numa fogueira de palha de fraca qualidade, o clube a amolecer em lume brando e os adeptos a fugirem de Portugal por não se reverem em golpadas", pode ler-se na página de Bruno de Carvalho.

"Que raio de justiça e de eficiência e eficácia de gestão haveria em suspender todo este processo por tempo indeterminado, criando-se, nos sócios de um clube como o Sporting, a certeza de que a sua voz pode ser brutalmente silenciada ao arrepio de petições e requerimentos já entregues; para não falar de, a ser verdade, estarem à mercê de uma direção que daria o dito por não dito conforme dorme e acorda".

De acordo com o presidente destituído, foi entregue pelos sócios um "requerimento solicitando que se acrescente um ponto na ordem de trabalhos da AG de dezembro" para que este tema seja discutido.