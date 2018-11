Um deslizamento de terras provocou cinco mortes este sábado, no Morro da Boa Esperança, na região Metropolitana do io de Janeiro. Entre as vítimas mortais está um bebé de dois meses e duas idosas.

De acordo com o site brasileiro, G1, o acidente atingiu seis casas. Até agora, as autoridades resgataram 11 pessoas.

As chuvas intensas dos últimos dias podem ter estado na causa do acidente.