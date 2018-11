Cândida Pinto, SIC, e Helena Garrido, diretora do Jornal de Negócios, foram recentemente anunciadas como as novas contratações da RTP para a nova direção da estação.

Rodrigo Guedes de Carvalho não ficou indefrente à saída de da colega Cândida Pinto da estação de Carnaxide e usou a redes sociais para deixar um mensagem.

“Não vou escrever sobre a saída da Cândida. Começámos juntos, no mesmo dia, na RTP. Viemos juntos, no mesmo dia, para a SIC. Não quero escrever nada. O que poderia dizer não cabe aqui”, disse o jornalista, numa publicação no Instagram.

Recorde-se que a contratação de duas jornalistas externas para lugares de chefia na direção da RTP está a gerar polémica e já levou a comissão de trabalhadores da estação pública de televisão a pronunciar-se sobre o caso.