Desde as 00h00 deste sábado já foram registadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANCP) 121 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, que cita o adjunto nacional da ANCP Manuel Cordeiro, entre as 00h00 e o 12h30 deste sábado foram registadas 121 ocorrências, tendo estado envolvidos 363 operacionais e 155 veículos.

O distrito do Porto foi o mais afetado, tendo sido registadas 33 ocorrências. Seguiram-se Viseu, com 18 ocorrências, e Coimbra, com 16.

Segundo a ANCP, citada pela Lusa, as ocorrências envolvem queda de árvores e estruturas, limpeza de vias, inundações e movimentações de terra.