A XI convenção nacional do Bloco de Esquerda realiza-se de olhos postos nas próximas eleições. As europeias de maio de 2019 serão as primeiras e a coordenadora do Bloco de Esquerda não tem dúvidas: Marisa Matias é a eurodeputada que "não falha a uma nenhuma causa".

Catarina Martins lembrou o seu percurso, o melhor resultado de uma mulher em eleições presidenciais, o combate pelos direitos humanos, o "comércio de guerra", em suma, uma "ativista presente". O BE só tem uma eurodeputada e Catarina Martins disse que "é a melhor candidata que o País pode ter".