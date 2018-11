Se vai viajar este domingo, a ANA, Aeroporto de Portugal recomenda que chegue mais cedo para acautelar eventuais atrasos. Em causa está uma reunião de trabalhadores do Posto de Fronteira do Aeroporto Humberto Delgado (SEF) que poderá reduzir o número de efetivos.

“A 11 de novembro, entre as 7h00 e as 9h00 realiza-se uma reunião de trabalhadores do SEF. Prevê-se uma redução de efetivos – inspetores – do SEF com diminuição do nível de serviço do controlo de fronteira no Aeroporto de Lisboa”, refere a ANA, em comunicado.

Assim, a ANA pede aos passageiros com destino ao Reino Unido, Irlanda, e países fora da Europa, com partida antes das 10h30, que cheguem com antecedência ao aeroporto de Lisboa.

“Procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista para o controlo de fronteira”, refere a autoridade.