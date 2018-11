O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou este sábado para a previsão de chuva forte e agitação marítima no domingo, colocando sob aviso amarelo 16 distritos de Portugal continental.

Os distritos de Bragança, Viseu e Évora estão sob aviso amarelo entre as 09h00 e a meia-noite de domingo. Esperam-se períodos de chuva constantes e, por vezes, forte.

De acordo com o IPMA, em comunicado, citado pela Lusa, nos distritos da Guarda, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre, o aviso vigora entre as 06h00 e as 21h00. Em Santarém entre as 03h00 e as 21h00 e em Vila Real entre as 03h00 e as 09h00.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga também estão sob aviso amarelo devido à previsão de forte agitação marítima. Segundo o IPMA este entra em vigor às 06h15 e termina às 12h00 de domingo. Relativamente à chuva persistente, que por vezes pode ser forte, o alerta vigora entre as 03h00 e 09h00.