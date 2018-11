De acordo com o Instituto Português da Atmosfera (IPMA), as previsões para este início de fim de semana, apontam para “precipitação persistente localmente intensa”, principalmente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu, que “podem concentrar valores superiores a 40mm em 6 horas”.

A ANPC alerta para o “piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água” assim como a para a “possibilidade de inundações por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente vulneráveis”. Também nos meios urbanos podem haver “cheias rápidas” devido à acumulação de água e às “insuficiências dos sistemas de drenagens”. Quedas de árvores, acidentes nas orlas costeiras e derrocadas estão também entre os “efeitos expectáveis” do mau tempo.

No que toca ao vento, está previsto ser “moderado a forte no litoral” com “rajadas na ordem dos 85 km/h, em especial no Minho e Douro Litoral”. Nas terras altas, as rajadas poderão mesmo chegar aos 100 km/h, por isso a ANPC aconselha a “evitar a circulação e permanência nas terras altas” onde as previsões apontam para rajadas “fortes ou muito fortes”. A zona da costa ocidental e costa sul terão ondas de 4 a 5 metros de altura, sendo desaconselhada a prática de “pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar”.