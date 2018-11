A Web Summit divulgou, esta sexta-feira, o balanço desta edição que decorreu nos dias 5 a 8 de novembro na Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa e, ao todo, pela FIL e pela Altice Arena, passaram 69.300 pessoas, mais 10 mil do que no ano anterior.

De acordo com a organização, foram percorridos 935 mil quilómetros nesta terceira edição da Web Summit em Lisboa.

No Parque das Nações estiveram 1.200 oradores e 1.800 startups de todo o mundo, com 2.600 jornalistas a fazerem cobertura do evento.

Para além de tudo isto, no espaço de quatro dias foram consumidos 363 mil cafés.

Recorde-se que a Web Summit vai ficar durante mais dez anos em Lisboa.