No Reino Unido, um motorista de autocarro violou e matou uma criança de oito anos, em Manchester, no ano de 1997. Depois, enquanto eram realizadas buscas para apurar o paradeiro do menino de oito anos, o agressor aproximou-se dos pais e tornou-se amigo destes.

O documentário ‘Faking it: tears of a crime’ mostra que Darren Vickers engendrou um esquema para encobrir o crime; aproximou-se dos pais da vítima.

O criminoso chegou a ajudar nas buscas do pequeno Jamie, que foi dado como desaparecido na altura, chegando a aparecer na televisão a apelar a todos que pudessem ajudar a encontrar a criança. O criminoso chegou mesmo a mudar-se para casa dos pais do menino.

No entanto, as aparições na televisão acabaram por ser cruciais para este caso: o nervosismo de Vickers acabou por denunciá-lo. O homem foi condenado a 25 anos de prisão, em 1999.

