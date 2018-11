A companhia aérea britânica Monarch Airlines foi criada em abril de 1968 e contava já com quase dois mil trabalhadores. No entanto, de um dia para o outro, viu-se forçada a anunciar a falência. De acordo com o CEO da Monarch Airlines, a queda da empresa esteve relacionada acima de tudo com o esmagamento de preços.

Em entrevista ao programa “Today” da BBC Radio, o CEO da transportadora aérea, Andrew Swaffield, explicou que a guerra entre as transportadoras aéreas para transportar passageiros para destinos como Portugal foi um dos principais motivos da falência. Para o CEO, é importante destacar que os graves problemas da empresa começaram entre 2010 e 2012, altura em que milhares de turistas começaram a fugir de destinos como Egito, Tunísia ou Turquia. Além disso, tendo em conta a informação do site anna.aero, a concorrência em muitos dos destinos passou a ser cada mais forte. A Thomson, por exemplo, servia diretamente mais de 60 das 104 rotas da companhia aérea.

“Os voos estavam a ser encurtados para um menor número de destinos e a redução de 25% dos preços dos bilhetes nas nossas rotas criou um desafio económico massivo na nossa rede de curta distância”, justificou Andrew Swaffield.

Com muitos a reclamarem que se assiste a uma crise no setor, o regulador britânico reagiu e afastou este cenário. “A indústria tem estado muito ativa e, ao longo deste ano, o número de passageiros tem crescido, as companhias aéreas têm tido um desempenho muito bom e os aeroportos têm reportado números recorde de passageiros”, esclareceu a CAA.

Ainda assim, a verdade é que a situação desta companhia aérea britânica vem juntar-se a outras que viram as contas complicarem-se. Recentemente, tanto a Air Berlin como a Alitalia anunciaram igualmente que tinham entrado em insolvência. Os problemas invocados por estas transportadoras estão relacionados com as férias dos pilotos, que também já deram muito que falar na Ryanair, que se viu forçada a cancelar centenas de voos nos últimos tempos.

O céu está a ficar pequeno para tantos aviões, mas o aumento da concorrência abriu uma guerra de preços e de mão-de-obra. Há cada vez mais falências e mais passageiros a ficar em terra.

Em abril deste ano, por exemplo, o cancelamento de vários voos da TAP e os problemas que se viveram com a greve na Ryanair trouxeram muitos transtornos a centenas de passageiros. No caso da companhia nacional, os pilotos quiseram mostrar que, se cumprissem o horário, não era possível fazerem todas as ligações da companhia, e conseguiram. Já na Ryanair, os problemas dos tripulantes de cabina levaram a vários dias de greve.

E não é apenas a nível nacional que os problemas acontecem. O setor da aviação atravessa um período de crescimento, mas nem todas as companhias conseguem tirar partido do aumento do número de turistas, até porque assistimos atualmente a verdadeiras guerras entre transportadoras.

A verdade é que, por motivos vários, não é assim tão estranho ver uma companhia aérea desaparecer de um dia para o outro, assim como não é invulgar começar a ver outras companhias aéreas a lutar pela sobrevivência. No setor, a História já provou que até uma grande marca pode morrer.

E é preciso não esquecer o alerta que os especialistas deixaram no ano passado: os dias de turbulência nas companhias chegaram para ficar. “Um dos problemas mais críticos foi o rápido crescimento das companhias aéreas low-cost nos últimos 30 anos, já que elas pressionaram as tarifas baixas”, diz Jonathan Wober, analista de aviação da CAPA Center for Aviation. “Algumas companhias aéreas continuaram os preços baixos por mais tempo do que deveriam”, acrescenta, justificando assim o recente boom de falências e dificuldades em companhias.

Também o “Financial Times” dedicou um longo artigo ao tema e deixou claro que “a natureza fragmentada do mercado europeu de companhias aéreas significa que é menos rentável que o norte-americano. De acordo com a IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, as companhias aéreas norte-americanas geram cerca de metade do lucro global da indústria, bons resultados que têm sido impulsionados pela consolidação que ocorreu com a fusão de alguns dos maiores grupos.

Alitalia e Air berlin

A Alitalia, por exemplo, apresentou prejuízos durante vários anos e executou diversas reestruturações. No entanto, foi incapaz de competir com as companhias aéreas low-cost na Europa. Apesar da entrada da Etihad Airways (dos Emirados Árabes Unidos), a companhia de bandeira italiana não conseguiu recuperar a saúde financeira. Já a Air Berlin encerrou o exercício de 2016 com prejuízos de 781,9 milhões de euros, tendo arrancado 2017 com um resultado líquido negativo de 293,3 milhões de euros.

Pan American World Airways

A Pan American World Airways, por exemplo, chegou a ser a companhia mais famosa do mundo. Mas a realidade transformou-se e mudou o caminho que a companhia fez durante anos. Em 1991, o que parecia ser impossível aconteceu: a companhia faliu. Na esperança de conseguir reviver o passado glorioso da transportadora, um grupo de interessados resgatou-a. A tentativa fracassou. A companhia voltou a renascer em 2015, pela terceira vez, mas para ser uma operadora de voos VIP.

Swissair

Também a queda da Swissair, símbolo de orgulho nacional, foi um choque para muitos. Em outubro de 2001 aconteceu o impensável. Os aviões tiveram de ficar nas pistas, não havia dinheiro para pagar as coisas mais simples como, por exemplo, as taxas aeroportuárias. A companhia viria a renascer. Em 2002, aparecia a Swiss. Mas os primeiros anos foram tão difíceis que a companhia acabaria por ser obrigada, em 2005, a integrar o grupo Lufthansa.

Primera Air

No mês passado, chegou a vez da Primera Air. A companhia aérea islandesa de baixo custo, que ligava os países nórdicos a destinos turísticos da Europa, incluindo Portugal, informou que deixou de operar, depois de declarar falência.

Somam-se casos, riscos e alertas. Sabe-se que muitos aviões, de várias companhias, continuarão a levantar voo, mas será cada vez mais difícil saber se é em direção ao sucesso ou à queda do negócio.