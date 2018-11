Não há grande volta a dar. Atualmente, falar sobre a família Mirpuri é, para muitos, falar do nome que trouxe pela primeira vez até Portugal um dos maiores aviões comerciais do mundo, com a promessa de que o próximo passo é fazê-lo aterrar em Lisboa. No entanto, é também falar da Hi Fly, companhia responsável pelo feito.

Em Farnborough, no final da apresentação do primeiro A380, Paulo Mirpuri explicou mesmo que a integração desta aeronave na estrutura da empresa surgiu na sequência natural da expansão da companhia. “Numa frota onde temos diversos Airbus 340 e A330 é natural que surja um A380 para suprir as necessidades de mercado que se verificam neste segmento”, explicou o responsável máximo, sem esconder que este passo foi o mais difícil de dar. “Foi um trabalho gigantesco, que nos levou a uma reestruturação total da companhia. A operação desta aeronave é baseada em sistemas tecnológicos muito avançados e automatizados, pelo que isso obrigou a uma atualização de processos em toda a empresa, o que foi positivo mas obrigou a muito trabalho e a um investimento muito grande que está feito”, garantiu.

No entanto, se para uns falar desta família é falar da chegada do A380, para outros é regressar a um passado não tão distante assim. Somam-se casos de quem recorda os dias em que se trabalhava na Air Luxor, que tanto passou por uma época dourada como por tempos em que os trabalhadores sentiram na pele a turbulência que a empresa enfrentava.

Ao i, um dos antigos trabalhadores pede anonimato, mas avança nas memórias. “Estive lá oito anos, até fechar. Estive eu e esteve a minha mulher, que acabou por sair para a TAP. Posso dizer que trabalho na área há mais de 20 anos, já trabalhei em quatro companhias e continuo a ver na Air Luxor uma referência. Porque chegou a ser”, explica.

“Era maravilhoso. Tínhamos uma semana nas Maldivas, nas Maurícias e em muitos outros sítios. Cheguei a estar um mês na Austrália. Tínhamos operações mesmo muito agradáveis. Ficávamos em bons hotéis, nos melhores sítios das cidades. Aconteceu em Nova Iorque, por exemplo. Acho que o tiro no pé foi a aviação regular”, recorda.

Tal como muitos outros que trabalharam na companhia ou conhecem o setor da aviação há muitos anos, também este ex-trabalhador acredita que foi este o momento de viragem. “Éramos muito novos e havia um grande espírito de festa. Sabíamos que havia operações menos simpáticas, mas havia inconsciência da nossa parte. Depois, tudo mudou. Com a aviação regular começaram a querer ter mais aviões do que a TAP e a vaidade matou aquilo. Queriam provar que eram os melhores e começou a dar buraco. Os ordenados começaram a atrasar. No fim andávamos a fazer muitos voos para Paris e todos os dias pensávamos quando é que tudo acabava.”

A verdade é que os sinais de queda começaram a ser cada vez mais claros. Com ordenados cada vez mais atrasados e conversas cada vez mais pesadas entre colegas, a tragédia começava a desenhar-se com traços cada vez mais firmes e definitivos. “Havia muitos esquemas por trás e foi fácil começar a perceber que tudo ia mudar. Para pior. Os ordenados começaram a atrasar mais de um mês. Quando alguém tentava fazer alguma coisa, era dito que quem não queria só tinha de sair. O sonho tornou-se um pesadelo. Ainda hoje há quem não tenha recebido tudo aquilo a que tinha direito.”

Uma outra trabalhadora da área explica ao i que, apesar de nunca ter trabalhado na Air Luxor, quando arranjou trabalho na Orbest, em 2007, a maioria dos colegas tinha feito parte da equipa da família Mirpuri. “Eles eram quase todos de lá. Aliás, eu era das poucas que não tinham estado na Air Luxor. E claro que, como tinham um passado recente em comum, falavam muito daquilo. A empresa tinha ficado a dever dinheiro a quase todos.” Tal como outros, explica que “houve quem tenha recebido e até há quem tenha acabado por trabalhar para a Hi Fly, mas há muita gente que ainda hoje está à espera do dinheiro”.

Cláudia também passou pela Air Luxor. Durante oito meses viveu aquilo que ainda hoje diz ter sido uma “experiência ótima”. “Na altura tinha 20 e poucos anos e toda a disponibilidade para viajar e conhecer pessoas novas. Os voos eram essencialmente de longo curso e o salário era simpático na altura e com ajudas de custo, mediante as estadias escaladas. As coisas começaram a mudar nos últimos dois meses que passei lá.”

Tal como todos os outros, Cláudia repete a história que mais ouvimos ao falar com ex-trabalhadores. “Estávamos sempre ansiosos para saber se a companhia sobrevivia ou não, mas sem ter acesso a informação e sempre sem grande feedback.”

Os anos da turbulência Quando a turbulência começou a chegar à companhia, somaram-se episódios. Em 2004, por exemplo, o nome da companhia foi dos mais falados de sempre em território nacional e não só. Seis portugueses, tripulantes de um avião fretado à Air Luxor, e dois venezuelanos tinham sido detidos em Caracas durante uma operação em que foram apreendidos 386,4 quilos de cocaína de alta pureza. O objetivo era que fosse enviada para Lisboa dentro de 12 malas.

A droga estava num jato privado Citation, de matrícula sul-africana, no terminal auxiliar do Aeroporto Internacional de Caracas, na Venezuela. Tratava-se de uma aeronave da empresa Air Luxor.

Os portugueses detidos eram o piloto, o copiloto e os tripulantes da aeronave. Na altura, a empresa apressou-se a dizer que estavam apenas “retidos” de forma a prestar esclarecimentos necessários à investigação. No entanto, em 2005, o caso do copiloto ainda estava à espera de ser resolvido.

Os esforços diplomáticos para acelerar o julgamento passaram então para as mãos de Jorge Sampaio, na altura Presidente da República. E, se a situação parecia complicada em 2005, em 2010 ainda continuava a dar que falar. Virgínia Passos, uma das três portuguesas detidas por tráfego de droga num avião da Air Luxor, preparava-se para ser transferida para Portugal.

A transferência acontecia no âmbito de requerimento feito ainda em 2007 para que a pena fosse cumprida no Estado de origem. Acabaram mais tarde por ser absolvidos.

A somar a isto somaram-se anos de surpresas. Quem acreditava que a companhia aguentava enganou-se. Aliás, são vários os exemplos de transportadoras que, por motivos vários, acabaram por ver acontecer o último voo.