E eis mais um caso em que se parece cumprir o que tantas vezes se diz: a fénix renasce sempre das cinzas. Depois de mais de dez anos de silêncio e mistério, volta a ouvir-se falar da Air Luxor, entretanto declarada insolvente, e da família Mirpuri, que regressa ao centro das atenções depois de apresentar um dos maiores aviões do mundo em solo nacional.

Para perceber toda esta história é necessário recuar várias vezes no tempo. Primeira paragem: julho deste ano. O mês estava quase a terminar quando aterrou em Beja um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo e que em Portugal só tem espaço para pousar no aeroporto alentejano. Tudo indicava que esta era, por si só, a notícia. No entanto, na base do avião podia ler-se: Mirpuri Foundation. E a verdade é que, de acordo com a "Visão", da tripulação fazia parte Carlos Mirpuri, irmão de Paulo Mirpuri, líder da companhia Hi Fly, criada em 2005. Para quem este nome não diz nada, importa referir que é aqui que se faz a ponte para a Air Luxor, uma das empresas que revolucionaram o setor da aviação em Portugal, mas que acabou por deixar um rasto de dívidas pesadas e foi declarada insolvente. À frente da Air Luxor esteve então Paulo Mirpuri, que há poucos anos criou uma fundação em nome da família: Mirpuri Foundation, o nome inscrito na base do tão aguardado A380 – que depressa convenceu várias companhias a assinar contratos de wet leasing, mas viu as operações serem canceladas em setembro depois de ter sido atingido por uma manga de embarque em Paris.

Com a fundação e novo avião, o nome Mirpuri conseguiu o passaporte para o regresso, depois de largos anos em que o silêncio foi praticamente absoluto. Mas porque desapareceu esta família e o que aconteceu à Air Luxor? Para responder a isto é preciso recuar ainda mais. Como tudo aconteceu? Fácil. De acordo com a "Visão", no final da década de 1970, Carlos Mirpuri era comandante da TAP, o irmão Luís tinha acabado o curso de Gestão e um outro irmão, Paulo, estava no fim do curso de Medicina. Foram estes três homens que acabaram por fundar a Air Luxor, registada em 1988 e que operou até 2006.

Decorria o ano de 1992 quando a empresa arranca com a ideia que a levaria a números que lhe permitiram levantar voo. O serviço de transporte executivo a jato rapidamente começou a dar dinheiro. Muito dinheiro.

Dizem que dinheiro atrai dinheiro e a empresa rapidamente começou a fazer novos investimentos de peso. Em 1996, estava já na equipa que acabou por fundar a NetJets Europe, com uma das maiores frotas mundiais de jatos privados. Apenas um ano depois, a Ásia estava na mira. A Air Luxor queria continuar a crescer e fez uma parceria com o milionário Stanley Ho – a quem os Mirpuri acabaram, de acordo com a "Visão", três anos depois, por vender a sua participação na Air Luxor Macau. O próximo passo que a empresa poderia dar era óbvio e aconteceu: a Air Luxor decidiu apostar na aviação comercial regular. Para a família, um grande passo na direção do crescimento; para muitos, o princípio do fim da companhia aérea.

A empresa começou a apostar em várias novas rotas, mudou a frota e as contas pareciam dar vários motivos para sorrir. Um notícia do “Público” de 2002 mostrava que a empresa estimava, para esse ano, um encaixe de 100 milhões de euros, com cerca de um milhão de passageiros transportados. A empresa destacava mesmo que o único passivo financeiro era “o leasing de aviões”.

No entanto, as dívidas começaram a crescer, sem parar, nomeadamente, as referentes aos pagamentos do leasing. A família acabou por decidir vender a holding em 2006 a Vítor Pinto da Costa, um empresário desconhecido, que liderava um grupo de investidores cuja origem nunca chegou a ser confirmada. Em 2011, este empresário era investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal por processo de burla qualificada, fraude fiscal e falsificação de documentos.

No entanto, a venda da empresa não ditou o afastamento da família Mirpuri do setor da aviação. Na verdade, poucos meses antes de vender a totalidade da empresa, a família já tinha criado uma outra empresa na área: a Hi Fly, responsável por ter feito aterrar, este ano, o Airbus A380 em Beja.

A queda da empresa não foi a ruína da família Em agosto deste ano ainda decorria a ação de insolvência de 86 milhões de euros. Por esta altura, a imprensa nacional começava a falar de alguns dos casos mais mirabolantes ligados à queda da companhia aérea, que não beliscou assim tanto a família Mirpuri.

Um dos exemplos foi avançado pela revista “Sábado”, que dava conta de que vários carros que eram propriedade da empresa já falida foram transferidos para outros negócios e membros da família. Ao que tudo indica, quando Paulo Mirpuri percebeu que a companhia ia despenhar-se, tentou salvar tudo o que valia a pena enquanto ainda valia a pena. Muitos dos ativos foram parar a um novo grupo: Mirpuri Investments; outros foram passados à família. A publicação avança mesmo que Fernando Bordeira Costa, o primeiro administrador de insolvência, assume que com as transferências feitas “desapareceram pura e simplesmente os bens do imobilizado”. No meio destes bens estava, por exemplo, um Porsche avaliado em 64 mil euros que, em 2006, passou para o nome da filha de Paulo. Laura tinha apenas seis anos. Os contratos de leasing de dois aviões também passaram, ao que tudo indica, da Air Luxor para a Hi Fly.

Já em 2008, o administrador de insolvência da Air Luxor afirmava que os principais indícios apontados às administrações de Paulo Mirpuri e Vítor Pinto da Costa eram esvaziamento intencional de todos os ativos da empresa e de outras sociedades participadas e transferência de património.

Recorde-se ainda que, de acordo com o parecer de insolvência culposa, tanto a Hi Fly como a empresa de manutenção Mesa utilizavam “as instalações e grande parte dos equipamentos da Air Luxor” e “retiraram parte das áreas de negócio da insolvente”.

Um outro tema que muita tinta fez correr foi o facto de o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) ter dado licença à Hi Fly para voar, apesar de a Air Luxor estar à beira da falência. A nova companhia surgia como uma empresa nova, limpa de dívidas e problemas e dos escândalos que afetaram a Air Luxor.