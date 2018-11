Sábado

Rodrigo Leão - o aniversário

Segundo dia de comemoração dos 25 anos de carreira a solo de Rodrigo Leão no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “O Aniversário” é um espetáculo com uma produção de palco dirigida ao grande público, contando com uma formação alargada a dez músicos e duas cantoras que percorre todo o repertório do compositor, instrumental e com cantores. Hoje às 21h30 e sábado às 18h00 e 21h30. Bilhetes a preços que variam entre os 15 e os 50 euros.

Big Kitchen

A exposição “Big Kitchen” na galeria da FICA - Oficina Criativa, na Lx Factory, tem como ponto de partida a tipografia BIG de João Miranda e Bruno Rodrigues. “Big Kitchen” é o resultado de um esforço coletivo entre o designer João Miranda e a plataforma Desisto, de Margarida Borges, Ricardo Martins e José Mendes, com a colaboração do designer Serafim Mendes. “O que fica por ver quando olhamos para as letras que nos rodeiam?” é a pergunta que dá origem à exposição de João Miranda.

Os Gatos

Espetáculo para a infância a partir de “O Livro dos Gatos”, de T. S. Eliot, que inspirou o musical de Andrew Lloyd Weber, com encenação de Teresa Gafeira. Amanhã às 16h00 e domingo às 11h00 e 16h00 no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

Domingo

Domingos de jazz

Edison Otero nasceu na Colômbia e cresceu influenciado pelos ritmos tradicionais como cumbia, porro e fandango. “Colombian Jazz Project” reflete a síntese da sua procura musical, onde se juntam todos os caminhos percorridos em diferentes estilos. Às 18h00 no Ferroviário.

Orquestra de Câmara Portuguesa

Neste concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa, o maestro Pedro Carneiro apresentará pela primeira vez em Portugal a obra “Breaking the Ice”, da compositora sueca Karin Rehnqvist. Quebrado esse gelo entre orquestra e público, o concerto prossegue com uma obra que simboliza bem o diálogo promovido entre a experiência da música de câmara e a música sinfónica, a Sinfonia Concertante em Si bemol Maior, de Joseph Haydn. Por fim, o encontro da natureza com a Sinfonia no. 6 ou, simplesmente, “A Pastoral”, de Ludwig van Beethoven. Às 17h00 no CCB.

Festival Internacional de Trompete Almost6

O Museu do Oriente recebe o concerto de encerramento do Festival Internacional de Trompete Almost6, com um espetáculo do trompetista brasileiro Fábio Brum, acompanhado pela Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, às 16h00.