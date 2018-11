Esta sexta-feira, o Terreiro do Paço foi evacuado devido à presença de uma caixa suspeito junto ao Ministério da Justiça.

A notícia é avançada pela Rádio Renascença, que cita fonte da PSP de Lisboa.

Ao Observador, fonte oficial do gabinete da ministra da Justiça confirmou a presença de um aparato policial junto às instalações do Ministério da Justiça, mas afirmou que todos os serviços continuam a funcional com normalidade, uma vez que o pacote foi encontrado fora do edifício.

“Neste momento não sabemos o que é e, portanto, estamos a tratar como se fosse uma ameaça. O centro de inativação e engenhos explosivos e segurança e subsolos está no local a avaliar esta situação”, adiantou fonte da PSP à agência Lusa.

O alerta terá surgido pelas 14h00 e tem vindo a ser analisado ao longo das últimas horas, explicou a mesma fonte.

A PSP acrescentou ainda que o trânsito foi cortado junto aquela zona e que todos os estabelecimentos comerciais foram encerrados. “Fez-se um perímetro de segurança inicial, foi aumentando e então agora decidiu-se pela evacuação da praça para as equipas poderem atuar à vontade”, referiu.

No entanto, apesar de todo o aparato policial, o metro continua a funcional normalmente.