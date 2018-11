A nova aplicação ‘Verdes PT2018’, desenvolvida por um investigador da Universidade de Coimbra, permite quantificar e qualificar – numa questão de segundos – o volume de resíduos sólidos domésticos que são gerados por dia, mês e ano nos municípios portugueses.

O objetivo é “mostrar os verdadeiros valores que estão sendo recuperados e também os valores perdidos pela não-reciclagem de todos os resíduos urbanos”, pode ler-se na informação do aplicativo que já se encontra disponível.

O investigador do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), Márcio Magera Conceição, desenvolveu esta aplicação no âmbito do seu pós-doutoramento, anunciou a instituição.