Um carro despistou-se esta sexta-feira contra o veículo onde seguia Theresa May e o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel.

De acordo com o Metro, apenas dois polícias que seguiam de mota ficaram feridos, sendo que os primeiros-ministros estão seguros.

Theresa May e Charles Michel estavam a caminho de uma cerimónia comemorativa do final da I Guerra Mundial, no cemitério militar de Saint Symphorien, na Bélgica. Depois do acidente, o primeiro-ministro belga terá tentado perceber o que se passava, mas vendo que os polícias tinham apenas ferimentos ligeiros, seguiu com May para a cerimónia.