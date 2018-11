O Estado Islâmico reivindicou o ataque que aconteceu esta sexta-feira no centro de Melbourne, Austrália.

O suspeito, que acabou por morrer no hospital após ser alvejado pelas autoridades, esfaqueou um grupo de pessoas, tendo resultado do ataque um morto e dois feridos.

Segundo a Reuters, o Estado Islâmico reivindicou o ataque.

O homem, nascido na Somália, chegou mesmo a incendiar o próprio carro antes de ser alvejado, com vários garrafões de gasolina no interior.

Veja o vídeo.

A man has killed one person and wounded two in a knife rampage in Melbourne that police are treating as a terror attack.



Follow live updates here: https://t.co/EvkQjeTSCK pic.twitter.com/SW8npfls2d