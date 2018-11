Está a ser tratado como terrorismo o ataque com uma faca no centro de Melbourne, na Austrália, esta sexta-feira. De acordo com as autoridades australianas, o suspeito, de nacionalidade somali, acabou por morrer no hospital, depois de ter sido imobilizado pela polícia com um tiro.

“Não acreditamos que haja uma ameaça neste momento, mas estamos a tratar a situação como um incidente terrorista”, disse Graham Ashton, comissário da polícia de Victoria, em conferência de imprensa, acrescentando ainda que o atacante era da Somália e tinha “associações a células criminosas bem conhecidas”.

Os eventos públicos agendados para o fim de semana, como o ‘Remembrace Day’, deverão sofrer um reforço na segurança.

Recorde-se que, o suspeito esfaqueou três pessoas, sendo que uma delas acabou por não resistir aos ferimentos. Antes de ser imobilizado, o homem, que conduziu um carro carregado de cilindros de gás e lhe pegou fogo, tentou ainda atacar a polícia.