Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de um ataque com uma faca, esta sexta-feira, no centro de Melbourne, na Austrália.

De acordo com a CNN, a polícia acabou por imobilizar o suspeito com um tiro, depois de este tentar atacar as próprias autoridades. Segundo a polícia de Victoria, citada pelo mesmo canal, o atacante acabou por ser transportado para o hospital em estado grave.

As vítimas esfaqueadas, na zona do pescoço e na cabeça, foram também transportadas para o hospital em estado grave.Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

Através do Twitter, a polícia de Victoria confirmou que estão a ser apuradas as causas do ataque.

Police are not looking for anyone further at this early stage. A small number of people are being treated for stab wounds.



The exact circumstances are yet to be determined at this stage. The area has been cordoned off and the public are urged to avoid the area. (2/3)