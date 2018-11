O dérbi de Manchester está à porta e muito provavelmente vai acontecer num momento em que as duas equipas atravessam a melhor fase da presente época: City e United encontram-se este domingo depois de ambos terem cumprido os distintos desafios na Liga dos Campeões. Ora, se os citizens chegam a este encontro depois de terem goleado (6-0) o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, dias depois, note-se, de terem massacrado o Southampton (6-1) em jogo da Liga inglesa, os red devils, por sua vez, tiveram um triunfo que, embora pela margem mínima, não só valeu os mesmos três pontos como tem um sabor especial. Depois da reviravolta no encontro com a Juventus, carimbada nos instantes finais da partida, disputada em Turim, José Mourinho e companhia vão tentar ser o primeiro clube a impor uma derrota aos rivais da cidade nesta edição da Premier League.

Este encontro, referente à 12.a jornada do campeonato inglês, acontece numa altura em que o United é sétimo classificado na tabela com 20 pontos, menos nove que o líder City, isolado no topo da tabela. De recordar que, na temporada transata, o Etihad Stadium foi palco de um dérbi frenético, tendo os red devils vencido por 3-2 depois de terem estado a perder por 2-0 durante grande parte do encontro. Em abril deste ano, e depois do 2-1 registado em Old Trafford, o triunfo dos red devils havia de pelo menos adiar a festa azul, há muito, de resto, garantida.

Ainda em solo inglês, também durante a tarde de domingo, destaque para o encontro entre o Chelsea e o Everton de Marco Silva, segundo e nono classificados, respetivamente, e para a partida entre o Arsenal e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, instalados na quinta e na 11.a posição.

Mudanças no top-5 em Espanha A Liga espanhola pode conhecer várias alterações na tabela classificativa durante este fim de semana, altura em que se vai jogar a 12.a ronda. O grande jogo da jornada é o Sevilha-Espanhol, este domingo. A equipa dos portugueses Daniel Carriço e André Silva, atuais terceiros na tabela, com 20 pontos, recebem o segundo classificado, que soma apenas mais um ponto. Acima do clube andaluz e do catalão só o Barcelona, que segue líder da prova com 24 pontos e que, também no domingo, recebe o Real Bétis (14.o). Além do top-3, destaque para o Atlético de Madrid e Alavés, quarto e quinto na tabela, respetivamente, que seguram os mesmos 20 pontos que o clube da Andaluzia. Os colchoneros recebem no sábado o Bilbau e, no dia seguinte, o Alavés defronta em casa o Huesca. Destaque ainda para o Real Madrid (7.o), que visita no domingo o reduto do Celta de Vigo. Depois da goleada (5-0) ao Plzen na Champions e das vitórias contra o Valladolid (2-0), na Liga Espanhola, e com o Melilla (4-0), em jogo da Taça do Rei, Santiago Solari ruma ao seu quarto jogo enquanto treinador dos merengues, que continuam a querer fechar de vez o ciclo da instabilidade.