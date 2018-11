Duarte Lima, ex-deputado do PSD, perdeu outro recurso no caso BPN/Homeland.

Fonte do Tribunal Constitucional (TC) disse à Lusa que o juiz tomou uma “decisão sumária de não conhecimento do recurso” - que contestava a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que lhe reduziu a pena de dez para seis anos de prisão.

Este ano, em junho, o ex-deputado já tinha perdido outro recurso no Constitucional.