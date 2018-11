Na noite desta quarta-feira, uma mulher grávida foi violentamente agredida por um homem no Funchal, Madeira.

A vítima acabou por ser socorrida por um homem que passava no local e que gravou um momento com o telemóvel, tendo depois divulgado as imagens no Facebook.

A PSP já abriu um inquérito para apurar as causas do incidente.

De acordo com o Jornal Regional da Madeira, as agressões terão começado dentro de um bar e prosseguido para o exterior. "O suposto marido chegou de repente e agrediu-a. Pelo que sei estava grávida de oito meses, apresentava muitos hematomas e tinha muitas dores. Ele voltou a tentar agredi-la e eu tentei filmar. Ele é muçulmano. Acabei por filmar e tentei atenuar a situação. A PSP não demorou a chegar. É algo grave porque sou pai e acabei por vê-la sofrer. Fiquei com medo de que ela perdesse a criança. É chato, mas não fico com traumas. A situação acho que já está resolvida. Está no hospital do Funchal", explicou a testemunha que acabou por salvar a mulher à CMTV.

Nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, pode ver-se a mulher coberta de sangue, sentada no chão aos gritos. É também possível ver o agressor a fugir, depois de se aperceber de pessoas no local.

A vítima foi transportada para o hospital, onde estará a receber apoio psicológico.