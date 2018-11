Segundo referiu ao i o presidente da Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha (APAPAM), Joaquim Teixeira, principal organizador do evento, em Braga, “haverá igualmente uma exposição de carros e a atribuição de um novo prémio carreira”, além de que serão atribuídos prémios a todos aqueles que participaram nas provas do campeonato, tendo sempre em consideração as classificações reais em todas essas provas.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) estará representada pelo seu presidente, Ni Amorim, a par do vice-presidente, Kiko Mora, bem como do diretor desportivo, Paulo Magalhães, além de que todas as sete autarquias onde se realizou este ano o campeonato estarão aí representadas através dos presidentes ou dos seus vereadores, na cerimónia, a decorrer na Quinta das Rosas, em Priscos, nos arredores ao Sul de Braga.

Os pilotos de montanha perderam recentemente um dos seus mais brilhantes corredores de sempre, o portuense Paulo Ramalho, tendo sido o seu irmão, Rui Ramalho, o campeão absoluto da prova em 2018, decorrendo, entretanto, várias homenagens a esse piloto, a última das quais em Portimão foi protagonizada por Joaquim Teixeira e Gabriela Correia, de 16 anos, que é a mais jovem piloto de sempre e com cognome “Princesa da Montanha”.