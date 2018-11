O deputado do PSD, e secretário-geral do partido, José Silvano, garantiu esta quinta-feira que não pediu a ninguém para lhe marcar as presenças em plenário enquanto estava ausente em trabalho político pelo partido. "Não registei a minha presença, não mandei registar, não auferi qualquer vantagem monetária", assegurou o deputado, dando a entender que não passou a sua password a ninguém. Por isso, se o Ministério Público não avançar rapidamente com um inquérito, será o próprio a solicitá-lo. " Sou eu próprio que reclamo que a PGR abra um processo de averiguações".

"Sou um homem honrado com mais de 30 anos de vida pública e nunca ninguém me apontou qualquer irregularidade ou colocou em causa a minha onerabilidade", declarou José Silvano, sublinhando que "quem não deve não teme".